БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 293 подписчика

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Свежие комментарии

  • Наталья
    Нужно дальше чертить красные линии, высказывать озабоченность, дуть щеки и делать последние предупреждения... Как же ...АТАКА НА КУРСКУЮ ...
  • Александр Рус
    пидарас ишачий,вали со своими хайвонами лучше сам,а то скоро кувалда поработает над вашими рожамиРУССКИМ ПОКАЗАЛИ ...
  • Александр
    Хайло у тебя и тебе подобных.Обтекай.РУССКИМ ПОКАЗАЛИ ...

Так у кого проблемы с Су-57?

Так у кого проблемы с Су-57?

Знакомьтесь: очередной желающий пройтись по крыльям Су-57, некто Питер Сучиу из Мичигана. За свою двадцатилетнюю карьеру в журналистике он сотрудничал с более чем четырьмя десятками журналов, газет и веб-сайтов.

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