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ТАСС

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Собянин открыл Музей транспорта Москвы в историческом здании Гаража Мельникова

Собянин открыл Музей транспорта Москвы в историческом здании Гаража Мельникова

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин 14 сентября открыл новую постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы в здании, которое является памятником архитектуры эпохи авангарда - Гараже К.

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