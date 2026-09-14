Собянин открыл Музей транспорта Москвы в историческом здании Гаража Мельникова

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин 14 сентября открыл новую постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы в здании, которое является памятником архитектуры эпохи авангарда - Гараже К.
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