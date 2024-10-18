Мясной закусочный салат. Делается в два счета, можно готовить даже в самый последний момент

Салат с отварной говядиной станет отличным вариантом быстрой закуски. Разделите мясо на волокна для более нежной текстуры и добавьте сочные маринованные огурцы, свежий лук и консервированный горошек и почти готово Блюдо заправляется оливковым маслом, которое подчеркивает вкус ингредиентов.