Steak Lovers
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Steak Lovers

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Мясной закусочный салат. Делается в два счета, можно готовить даже в самый последний момент

Мясной закусочный салат. Делается в два счета, можно готовить даже в самый последний момент

Салат с отварной говядиной станет отличным вариантом быстрой закуски. Разделите мясо на волокна для более нежной текстуры и добавьте сочные маринованные огурцы, свежий лук и консервированный горошек и почти готово Блюдо заправляется оливковым маслом, которое подчеркивает вкус ингредиентов.

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