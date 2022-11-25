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КХЛ. «Адмирал» примет «Нефтехимик», «Спартак» в гостях у «Барыса», «Салават» против «Автомобилиста»

«Салават Юлаев» сыграет с «Автомобилистом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Адмирал» примет «Нефтехимик», «Спартак» сыграет с «Барысом» на выезде, «Куньлунь» будет противостоять «Сочи».

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