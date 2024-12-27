В Государственной думе предупредили о мошенниках под видом Деда Мороза и Снегурочки

Визит аниматоров всегда должен сопровождаться договором Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов из фракции КПРФ сообщил, что в период новогодних праздников под костюмами Деда Мороза и Снегурочки могут скрываться мошенники.
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