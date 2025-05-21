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На Украине начался скандал после удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ

На Украине начался скандал после удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ

Украинские политики и общественные деятели устроили скандал после удара российским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» по лагерю подготовки спецназовцев Вооруженных сил республики (ВСУ) в районе населенного пункта Шостка Сумской области.

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