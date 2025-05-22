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Царьград

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Робот-доставщик vs. Toyota: инцидент на пешеходном переходе в Мурино

Робот-доставщик vs. Toyota: инцидент на пешеходном переходе в Мурино

В Ленинградской области, в городе Мурино, робот-доставщик столкнулся с автомобилем Toyota на пешеходном переходе, получив повреждение бампера.

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Комментарии
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Eduard
Россияне правил не хнают,на переходе не пропускают!
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