Лукашенко прокомментировал конфликт между министром спорта и туризма и руководителем АБФФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад о развитии отечественного футбола, прокомментировал конфликт между министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком и председателем Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Николаем Шерстневым, сообщает БЕЛТА.
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