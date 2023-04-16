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Филипп Киркоров носит специальное белье и чулки после пластики

Филипп Киркоров носит специальное белье и чулки после пластики

Король российской эстрады Филипп Киркоров признался, что после пластической операции носит специальное белье и чулки, чтобы избежать тромбозов.

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