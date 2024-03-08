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Хорошо, но мало: Мигрантов в России начали поджимать, но впереди большая работа

Хорошо, но мало: Мигрантов в России начали поджимать, но впереди большая работа

У меня есть мечта. Сейчас  много  пишут  о  беспределе  мигрантов.   По  сему   случаю      вот  вам  отличный,  найденный  на  Перемогах   комментарий,  под  каждым   словом  которого я     подписываюсь    двумя  руками! У меня есть мечта.

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Комментарии
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Хамит Сабиров
Надо начинать не мигрантов, а с тех: кто &quot;оформляет&quot; им гражданство, выдает липовые справки о знании языка, кто &quot;предоставляет&quot; им  работу, кто за бабло крышует всю эту нечисть и тез, кто лоббирует во властных структурах всю эту байду.
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2 час.
Анна Зареченская
Вчеля
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2 час.
Vovan
Да все уже...
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2 час.

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