Хорошо, но мало: Мигрантов в России начали поджимать, но впереди большая работа

Хамит Сабиров

Надо начинать не мигрантов, а с тех: кто "оформляет" им гражданство, выдает липовые справки о знании языка, кто "предоставляет" им работу, кто за бабло крышует всю эту нечисть и тез, кто лоббирует во властных структурах всю эту байду.