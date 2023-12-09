Кто она, современная любовница? Кого в реальности стоит бояться замужним женщинам?

Кого женщины представляют, когда говорят слово «любовница»? Я уверена, что у многих происходит ассоциация, что это непременно молодая и наглая девочка, которая ничего не боится, берет от жизни все то, что плохо лежит… и хорошо стоит.
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