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Роналду сегодня вернется в Турин. Скоро он поговорит с Аллегри о своей роли в «Ювентусе»

Сегодня нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прилетит в Турин. Завтра 36-летний форвард проведет первую тренировку в составе «Юве» после отпуска.

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