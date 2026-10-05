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Царьград

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Татьяна Сорина, Олимпийская чемпионка, родила третьего ребёнка

Татьяна Сорина, Олимпийская чемпионка, родила третьего ребёнка

Чемпионка Олимпиады-2022 Татьяна Сорина стала матерью сына, что стало третьим пополнением у неё и тренера сборной Егора Сорина.

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