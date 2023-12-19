Храм на Ленинградке приглашает на конкурс в честь Федора Ушакова

К 20-летию причисления адмирала Федора Ушакова к лику святых и в рамках проекта по строительству Духовно-исторического комплекса на Ленинградском шоссе проводится творческий конкурс «Адмирал Фёдор Ушаков моими глазами».
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