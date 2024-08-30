Нижегородцам напомнили о правилах безопасности при сборе и употреблении в пищу дикорастущих грибов. В период с конца июля до конца октября, когда жители активно собирают грибы, в регионе традиционно возрастает число пищевых отравлений.
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