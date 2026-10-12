Мэр Москвы обозначил результаты десятилетнего развития магистральных маршрутов

После перераспределения автобусов в Москве сократилось время ожидания наземного транспорта. На магистральных маршрутах при этом работают российские электробусы.
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