Джонсон предупредил о возможности крупнейшей с 1945 года войне в Европе

По его мнению, есть «достаточно высокая вероятность» вторжения РФ на Украину.фото: facebook.com/borisjohnson--> Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.