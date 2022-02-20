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Джонсон предупредил о возможности крупнейшей с 1945 года войне в Европе

Джонсон предупредил о возможности крупнейшей с 1945 года войне в Европе

По его мнению, есть «достаточно высокая вероятность» вторжения РФ на Украину.фото: facebook.com/borisjohnson--> Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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