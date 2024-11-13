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Царьград

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Актёр "Молодёжки" Литовченко госпитализирован с подозрением на пневмонию

Актёр "Молодёжки" Литовченко госпитализирован с подозрением на пневмонию

Также на больничной койке звезда сериала "Азазель" Носков.Актёры Максим Литовченко и Илья Носков, известные по сериалам "Молодёжка" и "Азазель", экстренно госпитализированы с подозрением на пневмонию.

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