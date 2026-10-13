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SPLETNIK

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Кольчуга вместо фаты и платье из металла: историк искусств Вика Чума вышла замуж

Кольчуга вместо фаты и платье из металла: историк искусств Вика Чума вышла замуж

32-летний историк искусств и блогер Вика Чума (настоящее имя — Виктория Чуманова) вышла замуж. В личном блоге она опубликовала фотографию рук с обручальными кольцами, однако личность возлюбленного раскрывать не спешит.

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