Кольчуга вместо фаты и платье из металла: историк искусств Вика Чума вышла замуж

32-летний историк искусств и блогер Вика Чума (настоящее имя — Виктория Чуманова) вышла замуж. В личном блоге она опубликовала фотографию рук с обручальными кольцами, однако личность возлюбленного раскрывать не спешит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Владимир Познер, ...
- Тайра Бэнкс расст...
- Называл себя "кус...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым