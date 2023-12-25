Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что система противовоздушной обороны ВСУ в дальнейшем будет только укрепляться.
Зеленский предупредил летчиков ВКС РФ об «улучшении» украинских систем ПВО
Комментарии
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Alex
Угу. 5 штук F16 уже сгорели прямо в ангаре. Шлите еще.
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20 час.
Виктор Луговой
Еси хiхiл что-то озвучивает, значит, ничего этого нету. А еси в роли хiхла ещё и унюханный зелюк... у-у-у, какие тут сразу комбинации!! Коротко: небось сами разберёмся, чево там с пэвэом. Кто не спрятался - мы не виноваты. Раз, два, три, четыре, пять... мы идём долбать. Х..чить и п..дошить.
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18 час.
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