Зеленский предупредил летчиков ВКС РФ об «улучшении» украинских систем ПВО

Виктор Луговой

Еси хiхiл что-то озвучивает, значит, ничего этого нету. А еси в роли хiхла ещё и унюханный зелюк... у-у-у, какие тут сразу комбинации!! Коротко: небось сами разберёмся, чево там с пэвэом. Кто не спрятался - мы не виноваты. Раз, два, три, четыре, пять... мы идём долбать. Х..чить и п..дошить.