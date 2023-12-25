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Общественная служба новостей

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Зеленский предупредил летчиков ВКС РФ об «улучшении» украинских систем ПВО

Зеленский предупредил летчиков ВКС РФ об «улучшении» украинских систем ПВО

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что система противовоздушной обороны ВСУ в дальнейшем будет только укрепляться.

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Комментарии
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Alex
Угу. 5 штук F16 уже сгорели прямо в ангаре. Шлите еще.
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20 час.
Виктор Луговой
Еси хiхiл что-то озвучивает, значит, ничего этого нету. А еси в роли хiхла ещё и унюханный зелюк... у-у-у, какие тут сразу комбинации!! Коротко: небось сами разберёмся, чево там с пэвэом. Кто не спрятался - мы не виноваты. Раз, два, три, четыре, пять... мы идём долбать. Х..чить и п..дошить.
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18 час.

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