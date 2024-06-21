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В Турции может резко упасть цена на отдых после банкротства туроператора FTI

В Турции может резко упасть цена на отдых после банкротства туроператора FTI

В Турции могут произойти изменения в сфере туризма из-за банкротства немецкого туроператора FTI. Это может привести к закрытию некоторых отелей, которые сотрудничали с этим оператором, оставив туристов без забронированных туров.

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