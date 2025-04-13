Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье, 13 апреля, в Таджикистане. Землетрясение произошло в 04:24 по локальному времени (07:24 по московскому времени) на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от Худжанда, население которого превышает 198 тысяч человек.