Политика как он...
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Политика как она есть

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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье, 13 апреля, в Таджикистане. Землетрясение произошло в 04:24 по локальному времени (07:24 по московскому времени) на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от Худжанда, население которого превышает 198 тысяч человек.

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Eduard
Ура!
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