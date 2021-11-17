Стерлинг основал фонд в школе, где учился. Цель – вдохновлять молодежь на самореализацию

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг основал фонд в Ark Elvin Academy, где он учился. Фонд Рахима Стерлинга будет заниматься образованием детей, а также расширять возможности молодых людей и вдохновлять их на более качественную подготовку к будущему и использование возможностей для повышения своей социальной мобильности.