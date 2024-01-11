168 населенных пунктов Алтайского края остались без света из-за непогоды

Проблемы с электроснабжением испытали 13 муниципалитетов В Алтайском крае из-за ураганного ветра зафиксировали отключения электричества в 168 населенных пунктах в 13 муниципалитетах, в некоторых местах также пострадали кровли.
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