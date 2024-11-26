Астраханский военкомат ведет отбор призывников для подготовки по военно-учетным специальностям

Военные комиссариаты проводят отбор граждан для подготовки по водительским специальностям к весеннему 2025 году призыву на военную службу и направляют их для обучения в образовательные учреждения ДОСААФ России.
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