Писательница Анн-Гаэль Юон: Я испытываю особую симпатию к пожилым персонажам

В издательстве «Бель Летр» вышли два романа Анн-Гаэль Юон — «Палома» и «Я помню музыку Прованса». «Сноб» поговорил с французской писательницей и узнал, что ее вдохновляет, почему ее романы построены как перекличка поколений и есть ли в ее гардеробе эспадрильи, модные сто лет назад Анн-Гаэль ЮонАнн-Гаэль, в России вышли два ваших романа, «Палома» и «Я помню музыку Прованса».
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