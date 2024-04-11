Путин побеждает даже без крупных наступлений: В Британии назвали сроки окончания СВО

Политический обозреватель журнала Spectator оценил ход событий боевых действий на Украине и рассудил, сколько вариантов окончания конфликта сейчас существует и на какой пойдёт Россия, а какие останутся неприемлемыми в нынешний условиях.
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