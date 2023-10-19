Бастрыкин призвал лишать гражданства мигрантов за отказ ехать на войну в УкраинуПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать приобретенного российского гражданства иностранцев, которые уклоняются от воинской службы.
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