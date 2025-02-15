БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Журналисты. Об обманутых бойцах на фронте и умных в тылу

Журналисты. Об обманутых бойцах на фронте и умных в тылу

Вы никогда не задумывались о том, что подавляющее большинство тех, кто много рассуждает о войне, о солдатской жизни на войне, о новом вооружении и прочих вещах, связанных с военной службой, мало представляют реалии войны? Более того, в зависимости от личных предпочтений, а именно от этого зависит выбор авторов, которых «потребляют» люди, люди формируют свое отношение к войне, к солдатам, к командирам…Писать об этом, право слово, не хотел.

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