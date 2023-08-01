FTX планирует перезапустить криптобиржу для международных клиентов

Представители криптобиржи FTX, которая на данный момент не уже существует, выступили с предложением разделить своих кредиторов на несколько разных классов заявителей и дать возможность одному из них перезапустить биржу со сторонними инвесторами.
Представители криптобиржи FTX, которая на данный момент не уже существует, выступили с предложением разделить своих кредиторов на несколько разных классов заявителей и дать возможность одному из них перезапустить биржу со сторонними инвесторами.
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