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FTX планирует перезапустить криптобиржу для международных клиентов

FTX планирует перезапустить криптобиржу для международных клиентов

Представители криптобиржи FTX, которая на данный момент не уже существует, выступили с предложением разделить своих кредиторов на несколько разных классов заявителей и дать возможность одному из них перезапустить биржу со сторонними инвесторами.

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