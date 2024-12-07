«Какой у них убогий вкус»: уехавшая в Латвию Светлана Лобода «обрушилась» на россиян

Певица Светлана Лобода резко высказалась о россиянах и раскритиковала свою коллегу Натали. В беседе с POPCAKE светский обозреватель Никита Данилов рассказал о скандальной истории с экс-солисткой группы «ВИА Гра» на премии RU.
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