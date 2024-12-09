В Ноябрьске пьяная женщина кинула в полицейского стакан

Межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы. 1 декабря в 7 утра нетрезвая женщина сначала два раза толкнула правоохранителя, который был при исполнении должностных обязанностей, а потом бросила в голову мужчины стеклянный стакан.