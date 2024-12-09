Самые Свежие Но...
Главные новостиПрямая трансляцияМИГ ТВВКонтакте
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Ноябрьске пьяная женщина кинула в полицейского стакан

В Ноябрьске пьяная женщина кинула в полицейского стакан

Межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы. 1 декабря в 7 утра нетрезвая женщина сначала два раза толкнула правоохранителя, который был при исполнении должностных обязанностей, а потом бросила в голову мужчины стеклянный стакан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх