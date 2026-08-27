В Татарстане в выходные ожидается заметное похолодание

Прогноз погоды в Татарстане на ближайшие дни Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Температура воздуха в Татарстане в выходные дни и в начале следующей недели будет на 4-6 градусов ниже климатической нормы, сообщает Гидрометцентр республики.
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