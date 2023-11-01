NVIDIA из-за санкций США лишится заказов на ускорители вычислений на сумму $5 млрд

Представители NVIDIA до сих пор сдержанно оценивали возможный ущерб от введения экспортных ограничений США в прошлом месяце, которые лишили компанию возможности поставлять в Китай даже специально разработанные с прошлой осени ускорители A800 и H800.
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