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Около 40% россиян устраивают "финансовый детокс" в августе

Около 40% россиян устраивают "финансовый детокс" в августе

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков 37% россиян в августе заметно урезают необязательные траты, а 29% стараются избегать импульсивных покупок без строгих ограничений, сообщает ТАСС 29 сентября.

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