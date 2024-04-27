Под Челябинском на несколько часов закрыли движение автомобилей

В Сосновском районе движение по одной из трасс закрыли из-за спортивных соревнований. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, на участке с 1 по 12 километр автодороги «Вахрушево – Долгодеревенское» в Сосновском районе с 10:00 до 12:00 будет проходить велопробег.