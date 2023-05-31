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Ирина Волынец предложила проводить аборты только по системе ОМС

Ирина Волынец предложила проводить аборты только по системе ОМС

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила проводить процедуру искусственного прерывания беременности исключительно по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

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