Ирина Волынец предложила проводить аборты только по системе ОМС

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила проводить процедуру искусственного прерывания беременности исключительно по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
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