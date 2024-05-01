Юлия Чичерина выступила с концертом для ивановских десантников в зоне спецоперации

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила с концертной программой перед ивановскими десантниками в госпиталях, а также в районах восстановления боеспособности подразделений, вышедших после штурма лесного массива в районе города Часов Яр.
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