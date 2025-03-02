Экс-разведчик Риттер: Зеленского постараются как можно быстрее убрать со сцены Бывший офицер разведки США Скотт Риттер считает, что президента Украины Владимира Зеленского постараются как можно быстрее убрать со сцены.
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