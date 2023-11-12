Астраханская санитарная авиация экстренно доставила в больницы пятерых младенцев

С начала сентября крылатая скорая помощь помогла спасти жизни 15 человек. За это время команда санитарной авиации эвакуировала в астраханские больницы из удалённых районов области пятерых младенцев в тяжёлом состоянии.
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