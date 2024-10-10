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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цыпленков о следующем армфайте: «Надеюсь после Нового года подготовиться и, может быть, где-то побороться. Желание огромное»

«Чувствую себя более-менее хорошо. Надеюсь уже после Нового года – не буду сейчас загадывать – подготовиться и, может быть, где-то побороться.

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