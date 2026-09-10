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Царьград

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Новосибирск: Прием в вузы в 2026 году превысил 30 тысяч человек

Новосибирск: Прием в вузы в 2026 году превысил 30 тысяч человек

Новосибирская область привлекла рекордное количество абитуриентов в 2026 году: более 30 тысяч человек.

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