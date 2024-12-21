Пентагон испытал две дальнобойные ракеты

Обе системы соответствуют целям армии по увеличению дальности огня.фото: wikipedia.org/David B. GleasonПентагон испытал две дальнобойные ракеты, которые, по мнению экспертов, позволят сдерживать угрозы в Тихом океане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии