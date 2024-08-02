Королева спорта преподнесет Златоусту подарок в День города

Лучшие легкоатлеты России приедут в Златоуст на финал профессиональной серии «Высота». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в честь 270-летия Златоуста на главной площади города впервые пройдут соревнования элиты российского спорта по прыжкам в высоту и с шестом.
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