Королева спорта преподнесет Златоусту подарок в День города

Лучшие легкоатлеты России приедут в Златоуст на финал профессиональной серии «Высота». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в честь 270-летия Златоуста на главной площади города впервые пройдут соревнования элиты российского спорта по прыжкам в высоту и с шестом.