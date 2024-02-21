Самые обидчивые знаки зодиака

В современном обществе часто встречаются индивиды, склонные к чрезмерной обидчивости. Эта черта характера приводит к тому, что любое, даже самое безобидное замечание или шутка, может стать причиной длительного недопонимания.
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