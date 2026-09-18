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Регион 29

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С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником

Космический аппарат в интересах Минобороны приняли на управление наземными средствами Космических войск ВКС, его бортовые системы работают в штатном режиме.

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