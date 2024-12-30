Владимир Рогов: В Севастополе громко!. В городе русских моряков прозвучал ещё один мощный взрыв со стороны моря

В Севастополе громко!В городе русских моряков прозвучал ещё один мощный взрыв со стороны моря.Бандеровцы не прекращают попыток атаковать город, но слава Богу и ПВО России, все атаки отражаются нашими защитниками!Владимир Рогов | Рогов.