Владимир Рогов: В Севастополе громко!. В городе русских моряков прозвучал ещё один мощный взрыв со стороны моря

В Севастополе громко!В городе русских моряков прозвучал ещё один мощный взрыв со стороны моря.Бандеровцы не прекращают попыток атаковать город, но слава Богу и ПВО России, все атаки отражаются нашими защитниками!Владимир Рогов | Рогов.
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