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Чонтофальски о работе тренером: «Футбол помог вернуться к жизни. После смерти сына в течение 2-3 месяцев не знал, как жить»

– В интервью несколько лет назад вы говорили, что не видите себя тренером, но сейчас уже шесть лет работаете с вратарями.

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