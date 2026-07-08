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Ветераны СВО вынуждены добиваться качественных протезов: как работает система

Ветераны СВО вынуждены добиваться качественных протезов: как работает система

В России растет число ветеранов СВО, нуждающихся в протезировании. Однако, как выяснила «Лента.ру», система работает неравномерно: одни ветераны с протезами занимаются спортом, а другие вынуждены добиваться подходящих изделий через жалобы и обращения.

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