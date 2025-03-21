Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с заменой домофона

Мошенники придумали новую схему обмана. В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили, что теперь они звонят жителям и предупреждают о замене домофона.
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